Аукционы Минздрава на поставку препаратов крови выиграли «Фармимэкс» и «Фармстандарт»

Подведены итоги первых аукционов Минздрава на поставку лекарств по госпрограмме «12 высокозатратных нозологий» в 2020 году. Номенклатуру препаратов, которые в 2018-2019 годы в качестве единственного поставщика отгружала компания «Нацимбио», поделили между собой «Фармимэкс» и «Фармстандарт». Подведены итоги первых аукционов Минздрава на поставку лекарств по госпрограмме «12 высокозатратных нозологий» в 2020 году. Номенклатуру препаратов, которые в 2018-2019 годы в качестве единственного поставщика отгружала компания «Нацимбио», поделили между собой «Фармимэкс» и «Фармстандарт».

«Фармимэкс» оказался единственным дистрибьютором, подавшим заявки в аукционах на поставку факторов свертывания крови VIII, IX, фактора свертывания VIII+фактор Виллебранда, «Фармстандарт» – на поставку антиингибиторного антикоагулянтного комплекса. Пока «Фармимэкс» претендует на заключение контрактов совокупной стоимостью 3,9 млрд рублей, «Фармстандарт» – 3,35 млрд рублей. Аукционы на поставку фактора свертывания крови VIII на 3,1 млрд рублей и антиингибиторного антикоагулянтного комплекса на 565,3 млн рублей пока не разыграны.

«Нацимбио» получала статус единственного поставщика препаратов крови сначала на 2016-2017 годы, а потом на 2018-2019 годы. Но в 2018 году этот статус был подтвержден только в апреле, и часть контрактов Минздрав успел заключить с «Фармимэксом».

«Нацимбио» уже заявляла, что на пролонгацию статуса единственного поставщика препаратов крови не претендует. В 2019 году компания только по номенклатуре программы «12 ВЗН» поставила Минздраву фармпродукцию на 9,5 млрд рублей. Кроме фактора VIII, IX, VIII+фактора Виллебранда и антиингибиторного антикоагулянтного комплекса, «Нацимбио» поставляла альбумин человека, иммуноглобулин человека нормальный, иммуноглобулин против клещевого энцефалита, иммуноглобулин человека антирезус Rho [D].

«Фармстандарт» лидирует среди поставщиков госпрограммы «12 ВЗН». В 2019 году компания Виктора Харитонина поставила препаратов на 21,6 млрд рублей. «Фармимэкс» – на 6,9 млрд рублей.