ФАС будет оперативно передавать информацию о картелях МВД и ФСБ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пересмотрит формат взаимодействия с силовыми ведомствами в случае обнаружения признаков картельного сговора. Если ранее ведомство отдавало приоритет самостоятельному расследованию антиконкурентного соглашения, а затем уже направляло материалы в МВД, то теперь, заподозрив в деятельности картеля признаки уголовно наказуемого деяния, будет сразу информировать об этом ФСБ и МВД для возбуждения дела.

При этом ведомство намерено использовать полученные силовиками при оперативно-розыскных мероприятиях доказательства для подтверждения вины участников соглашения.

Как рассказал руководитель УФАС по Пермскому краю Александр Плаксин, существующий сейчас публичный характер расследования позволяет «уходить в тень» должностным лицам, которые покрывают картели. «Раньше мы возбуждали антимонопольное дело, и его гласная процедура расследования позволяла таким лицам уходить в тень, теперь в приоритете взаимодействие с силовиками», – рассказал Плаксин. Сведения о возможных сговорах на торгах УФАС будет направлять ФСБ и МВД «через закрытые каналы взаимодействия».

В ФАС пояснили Vademecum, что ведомство уже действует подобным образом в случае, если усматривает в картеле признаки уголовного деяния.

Например, в марте 2019 года правоохранительные органы Республики Саха (Якутия) при участии УФАС провели обыски в региональном Минздраве после проверки региональной прокуратуры и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха. В результате были обнаружены факты мошенничества и ограничения конкуренции в виде картельного сговора дистрибьюторов при поставках медизделий и лекарств в медучреждения, возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 178 (ограничение конкуренции) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В 2017 году количество картельных сговоров, выявленных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России на госзакупках лекарств и медизделий, достигло 19% от всех дел о картелях. Больше нарушений оказалось только на строительном рынке. За 2015–2017 годы участники картелей в сфере здравоохранения заработали 23 млрд рублей. Впоследствии начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев подчеркивал, что в картельных сговорах на поставку лекарств и медицинских изделий просматриваются признаки организованных преступных группировок.