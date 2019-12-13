PharmaDATA представила топ-20 препаратов по сумме и объему закупок аптеками в ноябре 2019

Аналитический портал PharmaDATA представляет обновленную информацию об объеме закупок аптечных учреждений, участников проекта Фармадата, в денежном и натуральном выражении, за ноябрь 2019. Данные предоставили более 15 000 аптечных учреждений, относящихся к неструктурированной рознице или входящих в региональные сети.

Лидерами по сумме закупок в рублях в ноябре 2019 стали препараты «Алфлутоп р-р д/ин. 10мг/мл 1мл N10», «Лизобакт таб. д/рассас N30» и «Нимесил гран. д/сусп. внутр. 100мг N30». «Алфлутоп» закупили на сумму 71 342 079 рублей в объеме 43 266 упаковок. На препарат «Лизобакт» было потрачено 61 212 758 руб. в объеме 264 211 уп., «Нимесил» – 52 758 505 руб. и 94 069 уп.

Первые строчки рейтинга по объему закупок в упаковках занимают: «Нафтизин капли наз. 0,1% 15мл (фл-кап)» – 627 736 шт., «Ксилен капли наз. 0,1% 10мл N1» – 573 148 шт., и «Уголь активированный таб. 250мг N10» – 571 310 шт.

Сравнительная динамика объема продаж аптек (периоды: 01.01.-30.11.2019 относительно 01.01.-30.11.2018 и 01.01.2017) показывает снижение продаж за 11 месяцев 2019 года в денежном выражении на 1,35% и в количественном выражении на 8,53% относительно 11 месяцев 2018 года. Выборка: аптеки, работающие в проекте «Фармадата» на 1 января 2017 года.

gmpnews