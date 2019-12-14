Российский фармпроизводитель «Солофарм» присоединяется к проекту PharmaSpace

13 декабря состоялось подписание меморандума о намерениях между компаниями «Солофарм», «Сантэнс» и «Лекарственная экосистема» по

вхождению ведущего российского фармпроизводителя в пилотный проект PharmaSpace.

В рамках пилота Солофарм подключается к защищенной интернет-платформе PharmaSpace.ru для установления прямых контрактных отношений с аптечными сетями России и прямых поставок силами логистического партнера проекта «Сантэнс». В дальнейшем опыт сотрудничества предполагается расширить на весь портфель компании и весь спектр сервисов PharmaSpace.

Платформа PharmaSpace предоставит возможность фармпроизводителю и фармритейлерам страны оперативно и прозрачно фиксировать договоры по товарообороту, маркетинговым контрактам, фискально-аудированным отчетам и прямой логистике.

Генеральный директор «Солофарм» Олег Жеребцов отметил: “Платформа позволяет установить полноценные прямые контакты между производителем и аптекой. При этом информация прозрачна обеим сторонам и передается практически онлайн.”

Коммерческий директор по розничным продажам компании Сергей Трифонов добавил: “В 2019 году компания Солофарм успешно запустила более 20 брендированных ЛС аптечного ассортимента и мы ищем открытых и прозрачных партнеров для развития успеха в этом направлении. Мы планируем эффективно взаимодействовать с аптечными сетями без посредников. Думаю, данная платформа нам это позволит сделать.”

Генеральный директор ГК «Сантэнс» Андрей Осипов заявил, что компания участвует в проекте PharmaSpace как логистический партнер, и данное подключение сервисов является долгосрочной стратегией компании по расширению спектра услуг фармпроизводителям.

Генеральный директор компании «Лекарственная экосистема», разработчика и оператора комплексного информационно-технологического решения PharmaSpace, Герман Иноземцев сообщил, что целью проекта является успешное перестроение системы коммерческого лекарственного обеспечения, с целью сделать ее более гибкой, более прозрачной, более прямой и короткой, а главное, эффективно и малозатратно управляемой разработчиками и производителями фармацевтической и парафарацевтической продукции аптечного ряда.

gmpnews