Российский инулин может стать в два раза дешевле зарубежных аналогов

Ученые Воронежского государственного университета (ВГУ) разработали инновационную технологию, которая в пять раз ускоряет процесс получения пребиотика инулина, об этом рассказала доцент кафедры фармацевтической химии и фармацевтической технологии ВГУ Нина Дьякова.

«Мы создали инновационную экспресс-технологию получения инулина из растительных источников. Имеющиеся технологии получения инулина, как правило, по длительности не менее трех-пяти суток, а мы предлагаем получать [инулин] с помощью ультразвуковой ванны за пять-шесть часов. Можно сказать, в среднем, мы в пять раз ускорили этот процесс», — сказала Дьякова.

Как пояснила Дьякова, обработка ультразвуком по 20-30 минут позволяет быстрее извлекать инулин из растений, а также на 20% увеличить его объем. «Условия обработки ультразвуком подбираются в зависимости от того, из чего извлекается инулин… за счет микроколебаний значительно ускоряется выход биологически активных веществ и увеличивается степень их извлечения», — отметила ученый, уточнив, что технологию создавали пять лет.

По ее словам, в настоящее время инулин практически не производят в России, хотя он востребован на российском рынке, его добавляют в пищу, в биологические активные добавки, в косметические изделия. Новая технология используется для получения инулина из корней лопуха, одуванчика и девясила, и делает его в два раза дешевле зарубежных аналогов. К 2021 году на базе бизнес-инкубатора ВГУ планируется открыть предприятие для производства этого пребиотика.

gmpnews