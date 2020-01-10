AbbVie объявила о планах после завершения сделки по приобретению Allergan

Ранее в AbbVie подтвердили, что исполнительный директор компании Ричард Гонсалес возглавит объединенную компанию.

Стало известно, что исполнительный директор Allergan Брент Сондерс войдет в состав совета директоров объединенной компании, но не получит должность в ней. В руководящий состав обновленной AbbVie войдет только один топ-менеджер Allergan – Кэрри Сторм. В руководстве компании будет также восемь нынешних топ-менеджеров AbbVie.

Кэрри Сторм возглавит новый бизнес AbbVie – компанию Allergan Aesthetics со штаб-квартирой в г. Ирвайн (Калифорния, США). В портфель компании войдут препараты Botox и другие средства для эстетической медицины компании Allergan. Allergan Aesthetics будет также проводить собственные исследования новых препаратов.

Botox для применения по другим показаниям, а также антипсихотик Vraylar и препарат для лечения синдрома раздраженного кишечника Linzess войдут в продуктовый портфель AbbVie.

Илья Дугин

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