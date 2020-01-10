AbbVie объявила о планах после завершения сделки по приобретению Allergan

Акции компаний AbbVie Inc. («ЭббВи Инк.) и Allergan plc («Аллерган ПиЭлСи») выросли в цене на 1% после того, как AbbVie объявила о планах на объединенную компанию после завершения сделки, сумма которой составляет 63 млрд долл. США, сообщает MarketWatch.
Ранее в AbbVie подтвердили, что исполнительный директор компании Ричард Гонсалес возглавит объединенную компанию.
Стало известно, что исполнительный директор Allergan Брент Сондерс войдет в состав совета директоров объединенной компании, но не получит должность в ней. В руководящий состав обновленной AbbVie войдет только один топ-менеджер Allergan – Кэрри Сторм. В руководстве компании будет также восемь нынешних топ-менеджеров AbbVie.
Кэрри Сторм возглавит новый бизнес AbbVie – компанию Allergan Aesthetics со штаб-квартирой в г. Ирвайн (Калифорния, США). В портфель компании войдут препараты Botox и другие средства для эстетической медицины компании Allergan. Allergan Aesthetics будет также проводить собственные исследования новых препаратов.
Botox для применения по другим показаниям, а также антипсихотик Vraylar и препарат для лечения синдрома раздраженного кишечника Linzess войдут в продуктовый портфель AbbVie.
Илья Дугин
pharmvestnik