И по делам, и поделом: кого отрасль выбрала в «Персоны – 2019»

Читатели Vademecum, принявшие участие в нашем традиционном новогоднем опросе, определились с выбором самых ярких и влиятельных, по их мнению, действующих лиц отрасли. Голосование закрыто, победители в каждой номинации выявлены. Прежде чем огласить список главных героев индустрии здравоохранения – 2019, стоит сделать пару ремарок о том, как формировался перечень номинантов, шло голосование и подводились его итоги.

Нелишне будет напомнить, что случайных людей в числе лауреатов быть в принципе не могло. И сама номинация от нас – это уже победа и признание заслуг.

Конечно, мы были предвзяты, предлагая аудитории голосовать за наших героев – героев Vademecum. Заявляя девизом конкурса слоган «И по делам, и поделом», мы придирчиво оценивали каждого претендента, его активности и достижения в 2019 году. И сопровождающий опрос ажиотаж, порой избыточный, лишь подтверждает зрелость экспертизы Vademecum в выборе персон для голосования.

Теперь о процедуре. Мы изначально были готовы к тому, что нехитрый цифровой редут от накруток в виде «капчи» будет сломлен. Зная также, что ограничивать голосование одним кликом с одного IP-адреса бессмысленно и несправедливо, но не желая проводить второй тур из-за чрезмерной активности поклонников того или иного претендента, мы подвергли результаты дополнительной обработке: очистили суммарные показатели от массы единовременно поданных голосов.

Впрочем, и эта необходимая, на наш вкус, проверочная работа итоговый расклад не изменила. С чем мы и поздравляем всех – участников опроса, уважаемых номинантов и, естественно, победителей.