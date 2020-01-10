Биоаналоговый препарат впервые прошел преквалификацию ВОЗ Реабилитация с помощью экзокисти может войти в программу госгарантий » Курганский «Синтез» полностью завершил интеграцию с системой МДЛП В конце декабря 2019 года специалисты Курганского «Синтеза» (акционерами являются АФК «Система» и АО «Нацимбио» Госкорпорации Ростех) совместно с итальянскими разработчиками маркировочного оборудования внедрили в производственный процесс систему маркировки лекарственных препаратов цифровыми кодами DataMatrix. Оборудование запущено на участке фасовки цеха готовых лекарственных форм, маркировка нанесена на партию препарата «Ибупрофен», которая успешно зарегистрирована в государственной информационной системе МДЛП. «Сложность запуска системы маркировки на «Синтезе» заключается в том, что 27 производственных линий завода расположены в разных помещениях и все линии приобретены у разных изготовителей. Каждый цех приходится оснащать отдельно, — отметил генеральный директор ОАО «Синтез» Сергей Клыков. – Однако мы нашли удобное технологическое решение, оно успешно интегрировано в систему цифровой маркировки и прослеживания товаров, оператором которой является ЦРПТ». Напомним, что размер инвестиций ОАО «Синтез» в оборудование предприятия системами маркировки составил более 200 млн рублей. Ежегодно ОАО «Синтез» выпускает около 300 млн упаковок лекарственных средств. Завод является лидером рынка по производству антибиотиков среди отечественных производителей. Более 35% продукции производится из собственных фармацевтических субстанций. gmpnews