Celgene отказалась от урегулирования претензий по делу об аналогах на Thalomid и Revlimid

Весьма необычным для всех стало решение компании Celgene, которая отказалась от предварительного соглашения с пациентами и страховщиками на сумму 55 миллионов долларов, чтобы урегулировать спор и снять с себя обвинения в незаконном блокировании аналогов препаратов против миеломы Thalomid и Revlimid. Приняв такое решение, компании придется вернуться к борьбе с претензиями тысяч пациентов и страховщиков, которые утверждают, что ущерб составляет миллиарды.

Напомним, что компания Celgene теперь является частью Bristol-Myers Squibb, что произошло в результате масштабного слияния в прошлом году. Первоначально Celgene согласилась на сделку в июле 2019 года, но 23 декабря от неё отказалась, так утверждают адвокаты истцов.

Когда стороны согласились заключить сделку на 55 млн долларов, соглашение включало в себя условия, по которым Celgene может отказаться, если некоторые истцы не согласятся. Согласно материалам, более 8 000 пациентов и 800 страховщиков приняли решение об урегулировании в рамках предварительного соглашения. Но 80 истцов отказались от участия в судебных разбирательствах, а потому Celgene отменила соглашение, основываясь на этих отказах.

Дело основано на утверждениях, что Celgene отказалась предоставить образцы таломида и ревлимида, именно по причине сдерживания появления дженериков, и подписала соглашения о поставках для ограничения распространения активного ингредиента таломида. Кроме того, компания выдумала проблемы с патентами.

Истцы утверждают, что могли бы сэкономить более 3 млрд долларов, если бы дженерик был одобрен ранее, но действия Celgene заблокировали эту возможность.

Эксперты склоняются к тому, что действия Celgene весьма необычны, так как «соглашения об урегулировании являются общеприменимыми, но вот чтобы ответчик от них отказывался, такого еще не было», — утверждает адвокат истцов Мелинда Кулидж (Melinda Coolidge).

gmpnews