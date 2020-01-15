Путин поручил расширить практику лизинга медоборудования

Президент Владимир Путин поручил Правительству РФ и региональным администрациям провести анализ практики приобретения медучреждениями оборудования по схеме финансовой аренды – лизинга – и представить предложения о возможности расширения его применения при госзакупках медоборудования.

Помимо этого, президент поторопил регуляторов с принятием решений по внедрению механизма контрактов жизненного цикла (КЖЦ) в отношении медицинского оборудования. В частности, Минздрав РФ до 1 апреля 2020 года должен представить свои предложения по включению закупок МИ в перечень случаев заключения КЖЦ.

В мае 2018 года «Сбербанк Лизинг» и производитель медоборудования Philips подписали соглашение о сотрудничестве в области лизинга медицинского оборудования. Предполагалось, что в среднем срок лизингового контракта будет колебаться от пяти до семи лет, а преимуществом проекта станет осуществление в течение всего срока лизингового контракта сервисной поддержки, подразумевающей не только ремонт и профилактическое сервисное обслуживание, но и поставку запчастей для оборудования.

В августе 2018 года Минздрав Московской области намеревался взять в лизинг 309 УЗИ-сканеров для медучреждений региона на общую сумму 1,3 млрд рублей, однако закупка так и не была объявлена.

Пункт о развитии механизма лизинга медоборудования был включен в проект Стратегии развития медицинской промышленности до 2030 года, опубликованный Минпромторгом в августе 2019 года.

На встрече с общественностью Калининградской области в октябре 2019 года Владимир Путин поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой внести изменения в законодательную базу для внедрения КЖЦ при поставках медицинского оборудования.

По данным Аналитического центра Vademecum, в 2018 году российские клиники потратили на ремонт и техническое обслуживание медоборудования более 23 млрд рублей. Подробнее – в специальном исследовании, посвященном рынку сервиса МИ.