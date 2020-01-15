«Альянс врачей» призвал отправить в отставку руководителей пермского Минздрава и ярославского Депздрава

Профсоюз медработников «Альянс врачей» 13 января создал на сайте Change.org петиции с требованием отправить в отставку министра здравоохранения Пермского края Оксану Мелехову и директора Департамента здравоохранения Ярославской области Руслана Саитгареева. Первая петиция адресована главе Пермского края Максиму Решетникову, вторая – губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову и министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой.

Основные претензии к Оксане Мелеховой – закрывающиеся районные больницы, роддома, а также многочисленные нарушения в медучреждениях, уже отмеченные неоднократными представлениями прокуратуры в адрес главы краевого Минздрава.

«В итоге смертность среди трудоспособного населения Пермского края в 2019 году выросла на 20%. Медики и водители скорой помощи устраивают забастовки, а население выходит на митинги против оптимизации», – говорится в тексте обращения.

Руслану Саитгарееву активисты припомнили очереди в областной клинической онкологической больнице, сокращение роддомов в отдаленных районных центрах, отсутствие стационаров в Тутаеве, нехватку лекарств в ярославской ЦРБ. Проверки больниц, по словам авторов петиции, проходят только на бумаге.

«Депутатами фракции КПРФ было опрошено более 700 посетителей поликлиник: 61% недовольны условиями оказания медицинских услуг, 67,7% столкнулись с проблемой записи к терапевту, 89,8% льготников получают лекарства не вовремя и не в полном объеме. Три месяца назад эти данные были переданы в областную Думу Ярославской области, однако ничего не изменилось – всех планомерно вытесняют в платную медицину», – приводит статистику «Альянс врачей».

На момент публикации петицию за отставку Мелеховой подписали более 70 человек, за отставку Саитгареева – 28 человек.

В конце ноября 2019 года «Альянс врачей» провел в Москве и десяти других городах одиночные пикеты против низкой доступности лекарств, сокращения врачей и оптимизации здравоохранения в целом. В столице в акции приняли участие более 100 медиков и пациентов, в регионах – по 20–30 человек.