Индийские фармкомпании делают ставку на дженериковый рынок Китая

Для достижения своих целей они заключают партнерские соглашения с местными компаниями.

В 2019 году Cipla объявила о создании совместного предприятия с китайской компанией Jiangsu Acebright Pharmaceuticals («Цзянси Эйсебрайт Фармасьютикалз»), а Strides Pharma Science («Страйдс Фарма Сайенс») заключила соглашение с Sihuan Pharmaceutical («Сыхуань Фармасьютикал»). О своем намерении выйти на китайский дженериковый рынок завила индийская компания Natco Pharma («Натко Фарма»).

Компания Aurobindo строит уже второе производственное предприятие в г. Тайчжоу (провинция Цзянсу). По прогнозам, предприятие будет ежегодно выпускать около 200 млн упаковок инъекционных препаратов для рынков США и Европы. Объем продаж продукции предприятия ожидается в пределах 1,6 млрд юаней.

Sun Pharma подписала соглашения с AstraZeneca («АстраЗенека») о выводе своих противоопухолевых препаратов на китайский рынок.

По оценкам экспертов, в 2020 году объем дженерикового рынка КНР составит 1,4 трлн юаней (202 млрд долл. США), что втрое превышает показатель 2017 года.

Илья Дугин

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