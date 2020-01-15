«Санофи» планирует и дальше инвестировать в производство инсулинов в России

Санофи подвела итоги 2019 года и представила результаты производства инновационных препаратов для терапии сахарного диабета на заводе «Санофи-Авентис Восток» в Орловской области.

«2019 – успешный и плодотворный год для «Санофи-Авентис Восток». Мы в кратчайшие сроки запустили полный фармацевтический цикл производства (за исключением производства фармацевтической субстанции — прим. ред.) Туджео СолоСтар®, базального инсулина последнего поколения. Начато производство Соликва СолоСтар®, инновационного препарата для терапии сахарного диабета 2 типа. В 2020 году заводу «Санофи-Авентис Восток» исполнится 10 лет. Мы не останавливаемся на достигнутом и планируем в будущем инвестировать в развитие нашего производства в России, чтобы сделать инновационные разработки широко доступными для российских пациентов», — отметил Фредерик Жумель, директор бизнес-подразделения эндокринных препаратов и препарата Пралуэнт Санофи в России.

Высокотехнологичный производственный комплекс ЗАО «Санофи-Авентис Восток» успешно функционирует в России с 2010 года. С 2013 года завод работает по полному циклу производства инсулинов последнего поколения. Санофи последовательно инвестирует в модернизацию производства и оснащение завода современным оборудованием и обеспечивает перенос технологии новейших разработок компании в Россию. В 2017 году Санофи одной из первых подписала специальный инвестиционный контракт (СПИК) в области фармацевтики с Минпромторгом и Правительством Орловской области. В рамках СПИКа компания модернизирует производственное оборудование, внедряя новую изоляторную производственную линию, и расширяет линейку современных инсулинов, планируемых на экспорт.

В 2019 году завод «Санофи-Авентис Восток» выпустил более 8 млн шприц-ручек Туджео СолоСтар®, базального инсулина последнего поколения для лечения сахарного диабета 1 и 2 типов. Препарат зарегистрирован в США и ЕС в 2015 году, в России – в мае 2016 года.

В 2019 году было собрано более 100 тысяч шприц-ручек инновационного препарата Соликва СолоСтар®, зарегистрированного в России в 2018 году. Препарат показан к применению для терапии взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа и позволяет более чем 70% пациентов достичь гликемических целей. Завод «Санофи-Авентис Восток» стал вторым заводом Санофи в мире, на котором налажена сборка и упаковка шприц-ручек и выпускающий препарат Соликва СолоСтар®.

gmpnews