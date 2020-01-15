Использование сверхбыстрого инсулина аспарт одобрили для применения у детей

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование сверхбыстродействующего инсулина аспарт (Fiasp 100 ЕД/мл, Novo Nordisk) для педиатрических пациентов с диабетом первого типа.

Fiasp (Фиасп) является более новой композицией рекомбинантного инсулина аспарт (NovoLog, Novo Nordisk) с добавлением ниацинамида (niacinamide) для увеличения скорости всасывания. Впервые был одобрен FDA в сентябре 2017 года для использования взрослыми, а в октябре 2019 года для использования в инсулиновых помпах.

Препарат можно вводить с помощью инъекций несколько раз в день и инсулиновых помп, а также он одобрен для внутривенных инфузий под наблюдением медицинских работников. В отличие от других быстродействующих инсулинов, которые рекомендуется применять перед едой, Фиасп показан для использования в начале или в течение 20 минут после начала приема пищи.

Одобрение основано на результатах эффективности и безопасности в рамках 26-недельного двойного слепого исследования у детей 1-18 лет.

gmpnews