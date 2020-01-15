Консультативный комитет FDA не рекомендовал опиоидный анальгетик компании Nektar

По итогам голосования Nektar объявила о своем решении отозвать регистрационную заявку на препарат и о том, что не намерена далее инвестировать в программу разработки и исследований NKTR-181.

Эксперты FDA аргументировали свое решение опасениями, что препарат может быть использован не по назначению, и что возможно злоупотребление данным лекарственным средством. Они также сослались на отсутствие данных, позволяющих выявлять возможное злоупотребление при вдыхании или инъекциях препарата, и на его потенциальную гепатотоксичность.

Татьяна Кублицкая

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