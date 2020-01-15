Минфин разъяснил порядок применения ЕНВД при установлении этапности внедрения маркировки

В соответствии с Федеральным законом № 325-ФЗ от 29.09.2019, с 1 января 2020 года реализация лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке, не относится к розничной торговле и при их реализации запрещено применять ЕНВД.

Федеральным законом № 462-ФЗ от 27.12.2019 уточнены правила маркировки лекарств. Согласно правилам, лекарственные препараты, предназначенные для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, произведенные до 31 декабря 2019 года, а также иные лекарственные препараты для медицинского применения, произведенные до 1 июля 2020 года, подлежат хранению, перевозке, отпуску, реализации, передаче, применению без нанесения средств идентификации до истечения срока их годности.

В письме Минфина уточняется, что в связи с вступлением силу этого документа в отношении предпринимательской деятельности по розничной реализации вышеуказанных лекарственных препаратов, не подлежащих обязательной маркировке, в 2020 году налогоплательщики вправе применять ЕНВД.

«В 2020 году в отношении предпринимательской деятельности по реализации товаров, относящейся к розничной торговле, в целях главы 26.3 Кодекса, налогоплательщик вправе применять ЕНВД, а в отношении предпринимательской деятельности по реализации товаров, не признаваемой розничной торговлей — общий режим налогообложения или УСН.

При этом, согласно пункту 7 статьи 346.26 Кодекса, налогоплательщики, осуществляющие наряду с предпринимательской деятельностью, подлежащей налогообложению ЕНВД, иные виды предпринимательской деятельности, обязаны вести раздельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в отношении предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом, и предпринимательской деятельности, в отношении которой налогоплательщики уплачивают налоги в соответствии с иным режимом налогообложения. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в отношении видов предпринимательской деятельности, подлежащих налогообложению ЕНВД, осуществляется налогоплательщиками в общеустановленном порядке», — говорится в письме.

Елена Сидорова

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