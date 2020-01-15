Задержан бывший гендиректор «Нацимбио» Николай Семенов

В Правительство РФ внесен проект распоряжения, продлевающего для компании «Нацимбио» статус единственного поставщика иммунобиологических препаратов по Нацкалендарю профилактических прививок (НКПП) на ближайшие два года, сообщил замминистра здравоохранения Сергей Краевой в кулуарах Гайдаровского форума, отвечая на вопрос Vademecum. В 2019 году «Нацимбио» поставила вакцины на 7,45 млрд рублей.

«Они [«Нацимбио». – Vademecum] себя зарекомендовали как надежные партнеры, которые часто шли навстречу», – сказал Краевой.

Принадлежащая госкорпорации «Ростех» компания «Нацимбио» была назначена единственным поставщиком вакцин для НКПП сначала на 2015–2017 годы, затем этот статус был продлен на 2018-2019 годы.

«Нацимбио» назначали также единственным поставщиком препаратов крови, последний раз – на 2018-2019 годы, но на 2020 год компания решила такие полномочия не получать. Также в качестве единственного поставщика «Нацимбио» поставляет лекарства для ФСИН.

План-график Минздрава предполагает, что в 2020 году ведомство закупит вакцин на 22,5 млрд рублей. В 2018-2019 годах «Нацимбио» поставляла часть номенклатуры НКПП: вакцины для профилактики гриппа, гепатита В, туберкулеза, паротита, краснухи, кори, дифтерии, коклюша, столбняка. Из почти 22 млрд рублей, на которые Минздрав заключил контракты с поставщиками иммунобиологических препаратов в 2019 году, на долю «Нацимбио» пришлось 7,45 млрд рублей, подсчитал Vademecum.

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