WuXi купит у Bayer производственное предприятие в Германии

Шанхайская компания WuXi Biologics («Уси Байолоджикс») подписала соглашение с германской Bayer («Байер») о принятии на себя руководства операциями производственного предприятия Bayer в Леверкузене (Германия), сообщает портал BioSpace.
WuXi также покупает оборудование, находящее в производственном здании, и заключает договор долгосрочной аренды на данное предприятие.
Сделку реализует дочерняя компания WuXi – WuXi Biologics Germany GmbH. Предприятие в Леверкузене будет использоваться как резервная площадка для производства антигемофильного фактора Kovaltry компании Bayer. Основной площадкой для данного фактора свертывания крови служит предприятие Bayer в Беркли (штат Калифорния, США), на котором производят активную субстанцию и готовый лекарственный препарат.
Финансовые условия сделки не разглашаются.
Татьяна Кублицкая
pharmvestnik