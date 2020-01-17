Эксперты FDA разошлись во мнениях по неопиоидному анальгетику компании Durect Еще одна региональная аптечная сеть прекратила деятельность » WuXi купит у Bayer производственное предприятие в Германии Шанхайская компания WuXi Biologics («Уси Байолоджикс») подписала соглашение с германской Bayer («Байер») о принятии на себя руководства операциями производственного предприятия Bayer в Леверкузене (Германия), сообщает портал BioSpace. WuXi также покупает оборудование, находящее в производственном здании, и заключает договор долгосрочной аренды на данное предприятие. Сделку реализует дочерняя компания WuXi – WuXi Biologics Germany GmbH. Предприятие в Леверкузене будет использоваться как резервная площадка для производства антигемофильного фактора Kovaltry компании Bayer. Основной площадкой для данного фактора свертывания крови служит предприятие Bayer в Беркли (штат Калифорния, США), на котором производят активную субстанцию и готовый лекарственный препарат. Финансовые условия сделки не разглашаются. Татьяна Кублицкая

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