Министр здравоохранения Бурятии ушел в отставку

В правительстве Республики Бурятии сообщили, что министр здравоохранения региона Дамбинима Самбуев написал заявление об отставке по собственному желанию. Ему на смену «после прохождения всех согласований» придет главный врач РКБ им. Н. А. Семашко Евгения Лудупова.

Республиканский Минздрав также покинул заместитель министра, председатель комитета первичной медико-санитарной помощи, профилактики и реабилитации Батор Будаев.

Дамбинима Самбуев стал министром здравоохранения Бурятии в декабре 2017 года. Глава республики Алексей Цыденов выбрал Самбуева на этот пост после проведения открытого конкурса на замещение вакантных должностей кабмина региона. С 2006 года и до назначения министром Самбуев возглавлял ТФОМС Бурятии.

В сообщении республиканского правительства отмечается, что новым министром здравоохранения региона станет главврач Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко, депутат Народного хурала (законодательный орган республики) Евгения Лудупова. По данным местных СМИ, в 2017 году Лудупова также участвовала в конкурсе на замещение поста главы регионального Минздрава.