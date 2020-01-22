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Лилии Титовой вручена государственная награда

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров наградил исполнительного директора СПФО Лилию Титову  медалью «Трудовая доблесть».

Награда за большой вклад в развитие фармацевтической промышленности и многолетний добросовестный труд  вручена в соответствии с Приказом Минпромторга России № 304 п.

В ходе торжественной церемонии вручения государственной награды Лилия Титова отметила: «Выражаю слова благодарности в адрес Министерства промышленности и торговли за столь высокую оценку. Это наш совместный результат правильно выбранной стратегии развития общественной организации, основанный на экспертной оценке развития фармацевтической промышленности в нашей стране. Как показали долгие годы сотрудничества, именно такой формат взаимодействия дает возможность оценить текущие события и правильно и всесторонне прогнозировать тенденции развития фармацевтического рынка. Наша задача и тогда, и теперь – найти баланс, когда все звенья товаропроводящей цепочки нацелены на обеспечение населения России качественными препаратами. В течение двадцати лет ряд наших членов, ранее занимавшихся только импортом, построили собственные заводы или организовали контрактное производство. Значительно обновился ассортимент выпускаемых препаратов, исходя из потребностей российского здравоохранения и тенденций в мировой науке. Вопросы развития российского фармпроизводства, наращивания экспорта, выпуска инновационных препаратов  являются одними из приоритетных в стратегии развития Ассоциации. Надеюсь, что наш опыт и знания будут и далее востребованы и полезны!»

Пресс-служба СПФО

gmpnews

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Январь 22, 2020 | Просмотров: 13