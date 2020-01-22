Аптечный бизнес: итоги-2019 и перспективы-2020 Росздравнадзор, ФМБА и Росреестр переподчинили правительству » Лилии Титовой вручена государственная награда Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров наградил исполнительного директора СПФО Лилию Титову медалью «Трудовая доблесть». Награда за большой вклад в развитие фармацевтической промышленности и многолетний добросовестный труд вручена в соответствии с Приказом Минпромторга России № 304 п. В ходе торжественной церемонии вручения государственной награды Лилия Титова отметила: «Выражаю слова благодарности в адрес Министерства промышленности и торговли за столь высокую оценку. Это наш совместный результат правильно выбранной стратегии развития общественной организации, основанный на экспертной оценке развития фармацевтической промышленности в нашей стране. Как показали долгие годы сотрудничества, именно такой формат взаимодействия дает возможность оценить текущие события и правильно и всесторонне прогнозировать тенденции развития фармацевтического рынка. Наша задача и тогда, и теперь – найти баланс, когда все звенья товаропроводящей цепочки нацелены на обеспечение населения России качественными препаратами. В течение двадцати лет ряд наших членов, ранее занимавшихся только импортом, построили собственные заводы или организовали контрактное производство. Значительно обновился ассортимент выпускаемых препаратов, исходя из потребностей российского здравоохранения и тенденций в мировой науке. Вопросы развития российского фармпроизводства, наращивания экспорта, выпуска инновационных препаратов являются одними из приоритетных в стратегии развития Ассоциации. Надеюсь, что наш опыт и знания будут и далее востребованы и полезны!» Пресс-служба СПФО gmpnews