В «Сервье РУС» назначен новый генеральный директор

Он сменил Ксавье Морелона, занимавшего этот пост с 2017 по 2019 год и перешедшего на работу в головной офис компании в должности директора по глобальным цепям поставок.

Влодарчик (Christophe Wlodarczyk) получил высшее образование в области инженерии биопроцессов. Уже имея опыт работы в фармотрасли, в 1999 году jy присоединился к команде «Сервье» в качестве инженера биопроцессов на заводе в Больбеке (Франция), в 2005 году был назначен на позицию менеджера производственного подразделения, а в 2015 году вступил в должность генерального директора завода «Сервье» в Бразилии.

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