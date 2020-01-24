Учредитель компании «Пульс» стал победителем опроса о достижениях в фармбизнесе

Деловой журнал Vademecum традиционно в конце года проводит опрос своих читателей, выявляя тех людей, с именами которых связаны наиболее яркие достижения в области фармбизнеса в прошедшем году.

По мнению организаторов, сама номинация от ресурса — это уже победа и признание заслуг.

По данным сразу нескольких аналитических агентств, «Пульс», по итогам первого полугодия 2019 года, впервые стал лидером рынка, заняв первую позицию в рейтинге фармдистрибьюторов. За последние восемь лет компания увеличила свой товарооборот в 14 раз.

В своем обращении к сотрудникам компании Эдуард Нетылько поблагодарил коллег за поддержку, и отметил, что воспринимает успех компании, которую он возглавляет, прежде всего, как результат слаженной командной работы и победу всего коллектива.

Источник: ФК «Пульс»

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