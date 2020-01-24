Учредитель компании «Пульс» стал победителем опроса о достижениях в фармбизнесе

Учредитель компании «Пульс» Эдуард Нетылько стал победителем опроса журнала Vademecum «Персоны 2019» в номинации «Предприниматель. Фарминдустрия».
Деловой журнал Vademecum традиционно в конце года проводит опрос своих читателей, выявляя тех людей, с именами которых связаны наиболее яркие достижения в области фармбизнеса в прошедшем году.
По мнению организаторов, сама номинация от ресурса — это уже победа и признание заслуг.
По данным сразу нескольких аналитических агентств, «Пульс», по итогам первого полугодия 2019 года, впервые стал лидером рынка, заняв первую позицию в рейтинге фармдистрибьюторов. За последние восемь лет компания увеличила свой товарооборот в 14 раз.
В своем обращении к сотрудникам компании Эдуард Нетылько поблагодарил коллег за поддержку, и отметил, что воспринимает успех компании, которую он возглавляет, прежде всего, как результат слаженной командной работы и победу всего коллектива.
Источник: ФК «Пульс»