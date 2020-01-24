«Биокад» стал крупнейшим поставщиком для онкологической программы нацпроекта

Крупнейшим поставщиком онкологических препаратов в рамках национального проекта «Здравоохранение» стал «Биокад», подсчитал «ФВ» совместно с AlphaRM. Общая сумма его контрактов за январь – ноябрь 2019 года – 12,5 млрд руб. На втором месте Roche с 10,7 млрд руб.
Кто заработал больше всех
Всего на закупку онкологических препаратов в программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках нацпроекта на 2019 год заложили 70 млрд руб. Их выделили на закупки современных онкологических препаратов.
«Биокад» нарастил поставки почти в два раза, с 6,9 млрд руб. в 2018 году. Это произошло за счет поставок биоаналогов трастузумаба и бевацизумаба и дженерика доцетаксела.
Roche нарастила поставки за счет лекарств, защищенных патентом: пертузумаба, атезолизумаба и трастузумаба эмтанзина.
Какие препараты закупались
Большая часть дополнительных средств, выделенных на онкологию, пойдет на обеспечение россиян современными лекарствами, заявляли в Минздраве. Данные AlphaRM демонстрируют, что закупки некоторых из них выросли многократно.
Лидером роста стал атезолизумаб от Roche – за 11 месяцев прошлого года объем закупок вырос на 6 402%. На втором месте – пембролизумаб MSD с результатом 818%. На третьем – ниволумаб Bristol-Myers Squibb с ростом 569%.
Благодаря росту закупок двух последних препаратов Bristol-Myers Squibb стала третьим крупнейшим поставщиком противоопухолевых препаратов с общей суммой контрактов за 11 месяцев 2019 года 6,87 млрд руб.
MSD на четвертом месте (5,64 млрд руб.).
Замыкает пятерку лидеров российская компания «Верофарм» (4,34 млрд руб.). Производитель поставил доцетаксел (801,12 млн руб.), паклитаксел (635,6 млн руб.), иринотекан (603,8 млн руб.).
В ноябре на конференции в Санкт-Петербурге директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова и главный онколог СЗФО профессор Алексей Беляев отмечал, что только 6% специализированных онкологических медорганизаций используют дорогостоящие схемы лекарственной терапии.
По словам медицинского директора АО «Рош-Москва» Екатерины Фадеевой, для принятия решения по выбору препарата врачам необходимо опираться на научную и клиническую информацию. Например, известно более 20 молекулярно-биологических подтипов рака легкого, и стратегия лечения может отличаться для каждого из них. Фармкомпании по запросу врачей организуют специальные мероприятия, часто вместе с профессиональными ассоциациями. В 2019 году чаще запросы шли от врачей Нижнего Новгорода, Краснодара, Челябинска, Волгограда, Красноярска, Пензы, рассказали «ФВ» в MSD.
Как мы считали
Деньги на закупку препаратов выделялись через систему ОМС. Поэтому «ФВ» и AlphaRM проанализировали базу закупок лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Не исключено, что ЛПУ закупали онкологические препараты не только на деньги нацпроекта.
По итогам одиннадцати месяцев 2019 года онкологических препаратов было закуплено на сумму 71,4 млрд руб. За полный год сумма должна быть больше.
Топ20 МНН закупок противоопухолевых препаратов ЛПУ, в упаковках
|Рейтинг Топ20 МНН закупок ЛПУ
|в натуральном выражении:
|п/п
|МНН
|Объем, уп
|прирост %, 2019/2018
|доля %, уп
|1
|Фторурацил
|1 783 015
|122
|17,6
|2
|Циклофосфамид
|1 003 140
|5
|9,9
|3
|Доксорубицин
|785 341
|0
|7,8
|4
|Паклитаксел
|673 763
|78
|6,7
|5
|Карбоплатин
|564 081
|56
|5,6
|6
|Цисплатин
|539 255
|14
|5,3
|7
|Оксалиплатин
|479 903
|81
|4,7
|8
|Этопозид
|473 417
|23
|4,7
|9
|Гемцитабин
|419 144
|33
|4,1
|10
|Иринотекан
|375 412
|107
|3,7
|11
|Бевацизумаб
|318 358
|144
|3,1
|12
|Доцетаксел
|301 596
|116
|3,0
|13
|Трастузумаб
|214 611
|105
|2,1
|14
|Метотрексат
|193 159
|3
|1,9
|15
|Винкристин
|163 001
|4
|1,6
|16
|Дакарбазин
|136 984
|-6
|1,4
|17
|Цетуксимаб
|135 419
|123
|1,3
|18
|Винорелбин
|130 970
|54
|1,3
|19
|Ифосфамид
|121 287
|13
|1,2
|20
|Ниволумаб
|100 718
|746
|1,0
Источник: AlphaRM
Топ20 МНН закупок противоопухолевых препаратов ЛПУ, в стоимостном выражении
|п/п
|МНН
|Объем, млрд руб
|прирост %, 2019/2018
|доля %, руб
|1
|Трастузумаб
|6,12
|115
|8,6
|2
|Ниволумаб
|6,01
|569
|8,4
|3
|Бевацизумаб
|5,78
|186
|8,1
|4
|Пембролизумаб
|5,64
|818
|7,9
|5
|Пертузумаб
|3,67
|521
|5,1
|6
|Трастузумаб эмтанзин
|2,55
|372
|3,6
|7
|Доцетаксел
|2,35
|57
|3,3
|8
|Паклитаксел
|1,85
|20
|2,6
|9
|Цетуксимаб
|1,82
|83
|2,5
|10
|Эрибулин
|1,8
|167
|2,5
|11
|Панитумумаб
|1,65
|142
|2,3
|12
|Паклитаксел+Альбумин
|1,46
|290%
|2,0
|13
|Атезолизумаб
|1,32
|6402
|1,8
|14
|Оксалиплатин
|1,28
|46
|1,8
|15
|Кабазитаксел
|1,24
|228
|1,7
|16
|Сунитиниб
|1,23
|148
|1,7
|17
|Пеметрексед
|1,08
|111
|1,5
|18
|Дабрафениб
|1,08
|202
|1,5
|19
|Ритуксимаб
|1,06
|35
|1,5
|20
|Брентуксимаб ведотин
|0,93
|83
|1,3
Источник: AlphaRM
Рейтинг Топ20 производителей в стоимостном выражении
|Рейтинг 2019
|Рейтинг 2018
|Наименование
|Сумма контрактов 2019*, млрд руб. **
|1
|1
|Биокад
|12,51
|2
|3
|Roche
|10,69
|3
|5
|Bristol-Myers Squibb
|6,88
|4
|15
|MSD
|5,64
|5
|2
|Верофарм
|4,34
|6
|4
|Novartis
|3,43
|7
|7
|Pfizer
|2,44
|8
|11
|Eisai
|2,16
|9
|10
|Sanofi
|2,07
|10
|12
|Celgene
|2
|11
|9
|Amgen
|1,9
|12
|14
|Натива
|1,83
|13
|6
|Merck KGaA
|1,82
|14
|16
|AstraZeneca
|1,51
|15
|13
|Johnson & Johnson
|1,33
|16
|21
|Eli Lilly
|1,01
|17
|17
|Takeda
|0,97
|18
|18
|Bayer
|0,88
|19
|24
|Sandoz
|0,62
|20
|19
|ФГБУ РОНЦ им.Н.Н. Блохина РАМН
|0,52
Источник: AlphaRM
*За 2019 года взяты данные за январь-ноябрь.
**Данные по состоянию на 10.01.2020
Елена Калиновская
pharmvestnik