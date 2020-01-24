Вероника Скворцова стала главой ФМБА

Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова стала руководителем Федерального медико-биологического агентства, сообщается на сайте правительства. О том, что Скворцова возглавит ФМБА, первым сообщил «ФВ».
«Назначить Скворцову Веронику Игоревну руководителем Федерального медико-биологического агентства», — указано в распоряжении кабинета министров за подписью председателя правительства Михаила Мишустина.
Вероника Скворцова в 1983 году окончила 2-й МОЛГМИ (сейчас это Российский государственный медицинский университет — ГОУ ВПО РГМУ).
В 1993 году защитила докторскую диссертацию «Клинический и нейрофизиологический мониторинг, метаболическая терапия в остром периоде ишемического инсульта», в 1994 г. присвоена квалификация врача-невролога высшей категории, в 1999 году присвоено звание профессора.
С 1997 года заведовала кафедрой фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии Российского государственного медицинского университета. В 2004 году избрана членом-корреспондентом Российской Академии медицинских наук.
С 2005 года — директор Научно-исследовательского института инсульта РГМУ.
В 2008 — 2012 годы была заместителем министра здравоохранения и социального развития.
С 21 мая 2012 года по 21 января 2020 года работала министром здравоохранения.
Полина Звездина
Михаил Нестеркин
pharmvestnik