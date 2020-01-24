Мурашко назвал пациентоориентированность приоритетом работы Минздрава

Вице-премьер Татьяна Голикова 23 января представила коллективу Минздрава РФ нового руководителя – Михаила Мурашко. Министр в своем выступлении обозначил ключевые направления деятельности ведомства, в частности, назвав приоритетами пациентоориентированность, устранение кадрового дефицита и перебоев в поставках лекарств.

«Вопросы, касающиеся модернизации первичного звена здравоохранения, являются для страны архиважными. Мы видим, насколько чувствительно и насколько хорошо воспринимает население те изменения. <…> Поэтому пациентоориентированность будет для нас приоритетом», – отметил Мурашко, добавив, что высокий процент удовлетворенности уже дает проект «Бережливая поликлиника».

Министр также подчеркнул, что сегодня «весь пул врачебного и сестринского сообщества ждет определенных условий, правил, снижения определенной нагрузки», которая существует в условиях дефицита медицинского персонала. «Это тоже очень важно, мы этим путем будем двигаться», – пояснил глава Минздрава.

«Лекарственная безопасность со всех сторон. Здесь мне известно, может быть, чуть больше, поскольку отвечали за этот блок многие годы. Есть рациональные вещи, которые необходимо внедрять. Мы это обязательно будем делать. И главное – уйти от варианта: у нас рыночная экономика по лекарствам стала восприниматься как «внезапно», «вдруг». Нужно все-таки создать определенные плановые рельсы, потому что и промышленность должна понимать, что необходимо отрасли, как фармацевтической, так и медизделий, и мы должны прогнозировать бесперебойность, с чем сталкиваемся», – отметил Михаил Мурашко.

Новый глава Минздрава также подчеркнул, что будет придерживаться вектора, заданного экс-министром Вероникой Скворцовой. «Рассчитываю на то, Михаил Альбертович, что взаимодействие с ФМБА, которое сложилась и устоялось, будет таким же, потому что разорвать функционал Министерства здравоохранения и Федерального медико-биологического агентства невозможно», – поддержала идею преемственности Татьяна Голикова.

Михаил Мурашко был назначен на пост министра здравоохранения РФ 21 января 2020 года, до этого он с 2013 года возглавлял Росздравнадзор. О том, что за это время Мурашко успел сделать в отрасли, – в подборке Vademecum.