Нюта Федермессер: нужно проводить ускоренную регистрацию иностранных препаратов

Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер заявила о том, что в России появятся сильнодействующие противосудорожные препараты собственного производства. При этом, нужно проводить и ускоренную регистрацию иностранных лекарств.

«Появятся те формы, которых раньше в стране не было. Это ректальные клизмы «Диазепам», которые важны для детей, взрослых, для многих тысяч человек. Со временем появится таблетированный «Мидазолам». Также появится препарат «Клобазам», из-за которого произошел скандал с Еленой Боголюбовой. Но это все очень долгий процесс. Для создания российского производства нужно не только налаживать технические линии и вливать деньги в производство, но и проводить клинические испытания, и потом, после регистрации, участвовать в длительной и сложной закупочной процедуре. Это в лучшем случае многие месяцы, если мы говорим о ректальном «Диазепаме», или год-два, если мы говорим о других препаратах», – сказала она.

Необходимо как можно скорее обеспечить людей лекарствами, которые уменьшают страдания умирающих или тяжелобольных детей и взрослых, а значит следует говорить в первую очередь об ускоренной регистрации иностранных препаратов, уверена она.

«Сначала идет постановление правительства, далее – изменение законодательства и ускоренная регистрация, а потом – собственное производство. Эта этапность позволит достаточно быстро обеспечить 100 процентов нуждающихся», – сказала Федермессер.

gmpnews