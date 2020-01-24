Расходы россиян на покупку лекарств выросли на 10%

За рассматриваемый период аптеки реализовали 4,59 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму 891 млрд руб. Объем продаж в стоимостном выражении за этот период вырос на 10% к YTD’11 2018, а в натуральном стал больше на 6%.

Частные расходы на покупку лекарств на одного человека в стране увеличились по сравнению с прошлым годом на 10% и составили 6 080 руб. Самый высокий показатель подушевых затрат наблюдается в Северо-Западном федеральном округе — 7 622 руб., а минимальный пришелся на Северо-Кавказский федеральный округ — 2 580 руб.

Источник: AlphaRM

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