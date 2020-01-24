Минздрав РФ сообщает об исключении из государственного реестра шестнадцати препаратов

Министерство здравоохранения РФ сообщает о принятии решений об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения шестнадцати препаратов. Информация об этом опубликована 23 января на портале grls.rosminzdrav.ru.

Среди препаратов исключенных из государственного реестра есть антибиотик, противоэпилептическое средство, ноотропное средство, нейролептик, вакцина для профилактики полиомиелита и др.

Эспол® (перца стручкового плодов экстракт) — мазь для наружного применения, 10 %; регистрационное удостоверение Р N 002479/01 от 04.04.2008 выдано АО «Нижфарм», Россия; производитель АО «Нижфарм», Россия Эналаприл-Акрихин (эналаприл) — таблетки, 5 мг, 10 мг, 20 мг; регистрационное удостоверение ЛП-004692 от 12.02.2018 выдано Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО, Польша; производитель Фармацевтический завод «Польфарма» АО, Польша Хондроксид® (хондроитина сульфат) — раствор для внутримышечного введения, 100 мг/мл; регистрационное удостоверение ЛП-003231 от 29.09.2015 выдано ОАО «Нижфарм», Россия; производитель РУП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь Фунготербин® (тербинафин) — таблетки, 20 мг; регистрационное удостоверение Р N 002270/01 от 12.09.2008 выдано АО «Нижфарм», Россия, производитель ОАО «Нижфарм», Россия Синтомицин (D,L-хлорамфеникол) — суппозитории вагинальные, 250 мг; регистрационное удостоверение Р N 003105/01 от 24.03.2009 выдано ОАО «Нижфарм», Россия; производитель ОАО «Нижфарм», Россия Пригабилон® (прегабалин) — капсулы, 25 мг, 50 мг, 75 мг, 100 мг, 150 мг, 200 мг, 300 мг; регистрационное удостоверение ЛП-003493 от 09.03.2016 выдано Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО, Польша; производитель Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО, Польша Мореаль плюс (декспантенол) — спрей назальный, 1 %; регистрационное удостоверение ЛСР-003976/10 от 06.05.2010 выдано АО «Нижфарм», Россия; производитель ШТАДА Арцнаймиттель АГ, Германия Мемотропил® (пирацетам) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, 1200 мг; регистрационное удостоверение П N 011764/02 от 01.06.2011 выдано Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО, Польша; производитель Фармацевтический завод «Польфарма» АО, Польша Лозартан-Н Рихтер (лозартан + гидрохлоротиазид) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12,5 мг + 100 мг; регистрационное удостоверение ЛП-000767 от 29.09.2011 выдано ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия; производитель ООО «Гедеон Рихтер Польша», Польша и АО «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС», Россия и ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия Линезолид-Акри® (линезолид) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг; регистрационное удостоверение ЛП-003392 от 28.12.2015 выдано Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО, Польша; производитель «ПОЛЬФАРМА» АО, Польша Кетиап (кветиапин) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, 100 мг, 150 мг, 200 мг, 300 мг; регистрационное удостоверение ЛП-001548 от 29.02.2012, выдано Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО, Польша; производитель Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО, Польша Кардогрель® (клопидогрел) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг; регистрационное удостоверение ЛП-002033 от 22.03.2013 выдано Сандоз д.д., Словения; производитель Сандоз Пвт. Лтд, Индия Имовакс Полио® (вакцина для профилактики полиомиелита инактивированная) — суспензия для внутримышечного и подкожного введения, 0,5 мл/доза; регистрационное удостоверение П N 015627/01 от 27.01.2009 выдано Санофи Пастер С.А., Франция; производитель Санофи Пастер С.А., Франция и ФГУП «Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН», Россия ВИВАЙРА® (силденафил) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, 100 мг; регистрационное удостоверение ЛП-004045 от 27.12.2016 выдано БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д., Республика Хорватия; производитель БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д., Республика Хорватия Бенатекс® (бензалкония хлорид) — таблетки вагинальные, 20 мг; регистрационное удостоверение ЛСР-001896/10 от 12.03.2010 выдано ОАО «Нижфарм», Россия; производитель ЗАО «МАКИЗ-ФАРМА», Россия Атенолол композитум Сандоз® (атенолол + хлорталидон) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг/12,5 мг, 100 мг/25 мг; регистрационное удостоверение П N 013199/01 от 09.02.2009 выдано Сандоз д.д., Словения; производитель Салютас Фарма ГмбХ, Германия

Отмечается, что все решения были приняты на основании подачи заявлений уполномоченными юридическими лицами (представителями держателей регистрационных удостоверений) либо самими держателями регистрационных заявлений.

gmpnews