Поставщикам Центра Мешалкина не удалось оспорить обвинения в создании картеля

Общая сумма доходов компаний составила более 426 млн рублей. Фирмы поставляли лекарственные препараты, медизделия и продукты в НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешалкина.

Доказательной базой стала переписка представителей компании с клиникой. В письмах передавалась информация о скором объявлении торгов, количестве гарантированно выкупленного в будущем товара и другие детали тендеров. В июле 2019 года фирмы проиграли суд первой инстанции: они не смогли поставить под сомнение данные этой переписки.

Дело ООО «Терра» и ООО «Компания Фито» стало поводом для более масштабных разбирательств. При его расследовании выяснилось, что соучредитель фирм Александр Мартынюк – муж руководителя финансовой службы Татьяны Мартынюк. После возбуждения уголовного дела о хищениях в клинике топ-менеджер была уволена. А новое руководство центра стало более щепетильно относиться к закупкам. Все запросы цен на лекарственные средства НМИЦ теперь размещает в открытой части Единой информационной системы – о планах по закупкам может узнать любой желающий. Практика закупок у единственного поставщика используется в исключительных случаях – для конкретных больных или при перебоях в поставках. «Эти меры закрыли все возможности для коррупции», – сказал источник, близкий к руководству НМИЦ.

В отношении руководителей ООО «Терра» и ООО «Компания Фито» Александра Мартынюка и Якова Кузнецова возбуждены уголовные дела по п.«в» ч. 2 ст.178 УК РФ (ограничение конкуренции, причинившее особо крупный ущерб либо повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере). Их рассматривает Октябрьский районный суд Новосибирска.

Предприниматели находятся под подпиской о невыезде.

Фото: infopro54.ru

Ольга Коберник

pharmvestnik