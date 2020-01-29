Ученые «Вектора» ведут разработку двух вакцин от нового коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатывает вакцины от нового коронавируса, прототипы должны пройти испытания в конце первого полугодия, сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири» со ссылкой на директора ГНЦ «Вектор» Рината Максютина.

«Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования», — приводит издание его слова.

Помимо этого он сообщил, что учеными «Вектора» уже создано два диагностических набора для нового коронавируса, которые были направлены в ряд регионов России.

gmpnews