«Синтез» начал производство диклофенака из собственной субстанции

АО «Синтез», принадлежащее АФК «Система» и «Нацимбио», в четвертом квартале 2019 года начало производить гель «Диклофенак» на основе субстанции собственного производства, сообщили Vademecum в компании. Цены на субстанцию диклофенака из Китая и Индии в 2019 году, по данным RNC Pharma, выросли вдвое по сравнению с предыдущим годом. АО «Синтез», принадлежащее АФК «Система» и «Нацимбио», в четвертом квартале 2019 года начало производить гель «Диклофенак» на основе субстанции собственного производства, сообщили Vademecum в компании. Цены на субстанцию диклофенака из Китая и Индии в 2019 году, по данным RNC Pharma, выросли вдвое по сравнению с предыдущим годом.

Сейчас «Синтез» производит более 800 кг субстанции в месяц (около 9 тонн в год) и после расширения мощностей сможет увеличить выпуск до 30 тонн в год.

В 2020 году около 30% препаратов на основе диклофенака (гели, таблетки, мази, капли и растворы) будут производиться из собственной субстанции «Диклофенак натрия», а полностью перейти на использование собственного сырья планируется в течение двух лет, сообщили в компании. В «Синтезе» отмечают, что мощностей предприятия хватит для обеспечения производства других российских предприятий.

«В конце 2018 года мы начали реализацию стратегии развития продаж на розничном рынке. Из более чем 300 наименований продукции «Синтеза» выделили препараты, которые могли стать конкурентными в аптечном сегменте, гель «Диклофенак» был одним из них», – сообщил генеральный директор «Синтеза» Сергей Клыков. По его словам, гель «Диклофенак» стоит в 2,5 раза дешевле импортных аналогов.

За январь – ноябрь 2019 года в России гелей и мазей на основе диклофенака продано на 3,5 млрд рублей в оптовых ценах, что на 25% больше, чем годом ранее, сообщили Vademecum в RNC Pharma. В упаковках рынок за тот же период сократился на 1% – до 15,6 млн единиц. По данным RNC Pharma, на «Синтез» за этот период пришлось 17% продаж в денежном выражении и около 33% рынка в натуральном выражении.

Цены на субстанцию диклофенака растут. За январь – ноябрь в Россию импортировано 63 тонны субстанции из Китая и Индии, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В денежном выражении объем поставок удвоился за счет резкого роста стоимости сырья. По данным RNC Pharma, в 2019 году цена за кг составляла в среднем 1 844 рубля, тогда как в 2018 году – 884 рубля.

АФК «Система» в 2019 году приобрела 46,5% акций АО «Синтез» вместе с пакетом акций ставропольского «Биокома» у Marathon Group за 11,8 млрд рублей, еще 32,34% «Синтеза» – у принадлежащей госкорпорации «Ростех» «Нацимбио».

Фото: Синтез

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