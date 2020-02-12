Сенаторы США призвали FDA обеспечить безопасность поставок из Китая

Как говорится в письме на имя Хана, объем импорта продуктов питания, лекарств и изделий медицинского назначения из КНР в 2018 году составил более 12 млрд долл. США. Кроме того, Китай является одним их крупнейших экспортеров активных фармсубстанций (АФИ).

Сенаторы также запросили у FDA информацию о наличии достаточных ресурсов для обеспечения безопасности поставок из КНР.

Сенаторы поинтересовались, сколько инспекторов FDA находятся в Китае и насколько вспышка коронавируса повлияет на график проведения инспекций. Ранее власти США распорядились отозвать из страны весь неоперативный персонал.

По словам заместителя регионального директора FDA в КНР Уильяма Саттона, часть сотрудников FDA уже покинули Китай, и будут находиться на домашнем карантине в течение двух недель.

Кроме того, сенаторы запросили информацию о принятых мерах по недопущению дефицита лекарств и изделий медицинского назначения из-за производственных проблем в КНР на фоне вспышки 2019-nCoV.

Илья Дугин

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