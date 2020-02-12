ВОЗ предупредила о глобальной нехватке средств защиты от коронавируса

Глава ВОЗ упомянул также о глобальной нехватке диагностических комплектов, которые организация направляет во все регионы мира наряду со средствами защиты.

ВОЗ уже присвоила временное название коронавирусной инфекции: острое респираторное заболевание, вызываемое вирусом 2019-nCOV. По словам специалиста по эпидемиологии ВОЗ Марии ван Керкхове, это сделано для того, чтобы вирус не ассоциировался с названием определенных регионов, стран или этнических групп.

Одновременно с этим Национальная комиссия по здравоохранению Китая призвала к разумному использованию защитной одежды. По мнению членов комиссии, избыточное и беспорядочное использование такой одежды приводит не только к бесполезному расходованию ресурсов, но также может усилить распространение вирусной инфекции.

Татьяна Кублицкая

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