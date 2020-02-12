ВОЗ предупредила о глобальной нехватке средств защиты от коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о хронической нехватке защитной одежды, масок, перчаток, респираторов и прочих средств защиты от распространяющейся коронавирусной инфекции, сообщает агентство Reuters.
Глава ВОЗ упомянул также о глобальной нехватке диагностических комплектов, которые организация направляет во все регионы мира наряду со средствами защиты.
ВОЗ уже присвоила временное название коронавирусной инфекции: острое респираторное заболевание, вызываемое вирусом 2019-nCOV. По словам специалиста по эпидемиологии ВОЗ Марии ван Керкхове, это сделано для того, чтобы вирус не ассоциировался с названием определенных регионов, стран или этнических групп.
Одновременно с этим Национальная комиссия по здравоохранению Китая призвала к разумному использованию защитной одежды. По мнению членов комиссии, избыточное и беспорядочное использование такой одежды приводит не только к бесполезному расходованию ресурсов, но также может усилить распространение вирусной инфекции.
Татьяна Кублицкая
pharmvestnik