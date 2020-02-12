Защита обжаловала домашний арест подозреваемого в хищении онкопрепаратов врача онкодиспансера №5

Защита обжаловала домашний арест подозреваемого в хищении онкопрепаратов с целью дальнейшей перепродажи врача онкологического диспансера №5 Департамента здравоохранения Москвы Артема Налбандяна. Получение апелляционной жалобы подтвердили Vademecum в Бабушкинском районном суде. Защита обжаловала домашний арест подозреваемого в хищении онкопрепаратов с целью дальнейшей перепродажи врача онкологического диспансера №5 Департамента здравоохранения Москвы Артема Налбандяна. Получение апелляционной жалобы подтвердили Vademecum в Бабушкинском районном суде.

Ранее, 6 февраля, МВД РФ отчиталось о задержании четырех подозреваемых в хищении онкопрепаратов из клиник Москвы и последующей продаже. По версии следствия, руководитель отделения онкологического диспансера и двое врачей, фальсифицируя отчетную документацию, похищали из клиник лекарственные препараты, после чего продавали их через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в другие регионы РФ. Всего было проведено 10 обысков в лечебных учреждениях и по адресам проживания подозреваемых. Оперативниками обнаружено и изъято около 3,5 тысячи упаковок медикаментов. Объем похищенных лекарств оценивается в 100 млн рублей.

Бабушкинский районный суд Москвы 7 февраля 2020 года отправил под домашний арест на два месяца – до 5 апреля 2020 года – руководителя отделения химиотерапии онкологического диспансера №5 Департамента здравоохранения Москвы Виктора Шерстнева и врача-онколога Артема Налбандяна.

Как сообщили Vademecum источники на рынке, расследование этого дела началось в октябре 2018 года. Тогда ТО Росздравнадзора по Москве и Московской области, проводя внеплановую проверку дистрибьютора «Нордбиофарм», на складе компании обнаружил упаковки дорогостоящих онкопрепаратов,происхождение которых не удалось установить. По факту обнаружения онкопрепаратов нелегального происхождения СУ СК по Москве возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В январе 2020 года по иску ТО Росздравнадзора компания «Нордбиофарм» была лишена лицензии на фармдеятельность.

Помимо этого, в оперативной съемке обысков, опубликованных пресс-службой МВД, видны печати и товарные накладные компании ООО «Русфарм», на которую оформлена лицензия на аптеку, расположенную на улице Маломосковской в Москве. В декабре 2019 года Нагатинская межрайонная прокуратура подала в Арбитражный суд протоколы об административных нарушениях в отношении компании – по ч. 4 ст. 14.1 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией) и ст. 6.33 КоАП (обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств). Судебные заседания назначены на середину февраля.

Фото: правовая-москва.рф

vademec