Антимонопольная служба посоветовала гражданам не верить рекламе о лекарствах от коронавируса

Как сообщила пресс-служба территориального органа, проверка проводилась в связи с обращением потребителей, которые увидели в одной из «Аптек от склада» листовки с изображением вышеназванного лекарственного средства и соответствующим слоганом. УФАС запросило разъяснения в краевом Минздраве и в Пермском медуниверситете им. акад. Е.А. Вагнера. Оттуда пришли ответы, что данных по действию препарата «Ремантадин» на коронавирус нет. Более того, средства специфической профилактики этой инфекции находятся на стадии разработки, а рекомендации по этиотропной терапии с позиции доказательной медицины не разработаны.

Однако в связи с тем, что рекламные объявления из аптеки были убраны добровольно, никаких мер реагирования УФАС не принимало.

«Пермское УФАС России рекомендует потребителям с осторожностью относиться к рекламе противовирусных препаратов как средств лечения коронавируса, – говорит руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин. – Из-за обострения эпидемиологической ситуации возможны спекуляции на страхах населения».

Также антимонопольный орган призвал сообщать ему о случаях обнаружения незаконной рекламы с указанием адреса и названия аптеки.

Екатерина Погонцева

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