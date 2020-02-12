Онлайн-площадки фиксируют трехкратный рост заказов лекарств

По итогам 2019 года число заказов на сайте «ЗдравСити» выросло практически в 3,5 раза и превысило 1,5 млн., сообщил «ФВ» руководитель отдела электронной коммерции ЦВ «Протек» Даурен Абеуов. Средний чек одного заказа — 1,7 тыс. рублей. На сайте представлено 14 465 SKU. Наибольшую популярность демонстрируют категории: антикоагулянты, противовирусные препараты, средства, снижающие артериальное давление, контрацептивы, онкологические препараты, сообщил Абеуов.

Трехкратный рост фиксирует и «Аптека.ру». Средний чек одного заказа — 1500-2000 руб., на сайте представлено 30 тыс. SKU, сказал «ФВ» директор по развитию АО НПК «Катрен» (Apteka.ru) Анатолий Тенцер.

Ozon предлагает ассортимент из 34 тыс. товарных наименований в категории «Аптека» — это лекарства, БАД, медицинская техника. «В 2019 году сильнее всего выросли продажи витаминов — в 3 раза, а также медицинской техники — в 4 раза», — пояснила «ФВ» PR-директор OZON Мария Заикина.

«Яндекс» воздержался от афиширования конкретных цифр. Директор категории «Здоровье» «Яндекс. Маркет» Максим Агарев в разговоре с «ФВ» заявил, что категория «Здоровье» и, в частности, «Лекарства» показала исключительно высокий ежемесячный рост в 2019 году.

«Мы ожидаем, что этот вектор не только сохранится, но и усилится в 2020 году в связи с запуском нескольких крупных проектов, направленных на развитие ассортимента площадки и повышения качества сервиса», — добавил эксперт.

Оксана Баранова

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