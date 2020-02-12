В Казахстане за январь-декабрь 2019 года произведено фармпродукции на 92 млрд тенге

Объём производства основных фармацевтических продуктов в Казахстане за январь–декабрь 2019 года достиг 92 млрд тг (более 242 млн долларов) — на 17% больше, чем за аналогичный период 2018 года. По сообщению energyprom.kz, сравниваются оперативные данные за январь–декабрь 2019-го и 2018 годов.

Индекс промышленного производства, показывающий реальный рост, после прошлогоднего сокращения (91,9% в 2018 году) в 2019 году составил 112,2%.

Почти 90% всего производства в секторе приходится на три региона: Алматинскую область, Шымкент и Алматы.

Производство непосредственно лекарственных препаратов за январь–декабрь 2019 года достигло 81,3 млрд тг (более 214 млн долларов), прочих фармацевтических препаратов — 5,2 млрд тг (более 13,69 млн долларов).

Индекс промышленного производства лекарств в 2019 году составил 118,6% к прошлому году, прочих фармпрепаратов — 112,4%.

Розничные цены на основные фармацевтические препараты, рассматриваемые Комитетом по статистике Казахстана, за год увеличились на 2,3–8,9%.

Заметнее всего подорожали витаминные препараты — до 425 тенге за 10 таблеток; вата подорожала на 8,3%, до 248 тг за 100 граммов. Меньше всех вырос в цене ампициллин — до 140 тг за 10 таблеток.

В целом цены на фармацевтические препараты по Казахстану за январь 2020 года выросли на 5,5% к январю 2019-го, при этом годовое увеличение потребительских цен на фармацевтические препараты было зафиксировано во всех регионах РК.

gmpnews