Российская тест-система для выявления нового коронавируса доказала свою эффективность

Китайские специалисты протестировали российскую тест-систему для выявления коронавируса и доказали ее эффективность. Об этом сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова.

«Наши китайские коллеги взяли нашу тест-систему, протестировали ее самостоятельно в своих лабораторных условиях и доказали ее безусловную, очень высокую эффективность», — сказала А.Попова.

Она также отметила, что российская тест-система хранится при температуре плюс 4 градуса, а зарубежная — при минус 20, что дает российской преимущество.

Помимо этого руководитель Роспотребнадзора обратила внимание на то, что у России пока нет договоренности с Китаем о передаче штамма коронавируса.

«На сегодняшний день такая договоренность пока не достигнута. Я думаю, этот вопрос скоро будет решен. Мы пользуемся всеми возможными для нас средствами», — сказала А.Попова, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

gmpnews