«Аптеки Удмуртии» закупили медицинские маски у непрофильного поставщика

Как сообщил активист на своей странице в Facebook, поставщик не имеет никакого отношения ни к медицинской, ни к фармацевтической деятельности.

«Интересная закупка, — написал Вервеин. — 100 тысяч медицинских масок по 8 рублей за штуку. Интересно, что соседи в Башкирии закупают трехслойные по 2,62 руб.».

Закупка проведена у единственного поставщика, ранее не участвовавшего в госзакупках, выяснил активист. При этом основной (грузоперевозки) и дополнительные виды его деятельности не имеют отношения к предмету закупки. В протоколе разногласий поставщик отказался указать предмет закупки «маски медицинские одноразовые трехслойные», оставив просто «маски медицинские».

Примечательно и то, что срок исполнения контракта — декабрь 2020 года.

«То, что провели закупку у единственного поставщика, ранее не участвовавшего в поставках аналогичного товара, настораживает, — пояснил свои опасения «ФВ» Вервеин. — Плюс то, что не конкретизирован вид медицинской маски. Закупает аптечный ГУП. То есть будут продавать с наценкой в сети аптек. Есть риски убытков от неликвидности товара».

Активист отметил в своей публикации заместителя председателя правительства республики Анастасию Муталенко, предложив обратить внимание на эту закупку. Она пообещала разобраться.

«ФВ» также направил запрос директору ГУП «Аптеки Удмуртии» Константину Егорову с просьбой прокомментировать данную закупку.

UPD. «Поставщиком по договору выступает ООО «Нотис», которое является сбытовым звеном производственного холдинга «Уралпроммед» (г. Ижевск), и именно ООО ПТК «Уралпроммед» – владелец регистрационного удостоверения на одноразовые медицинские маски», – пояснил «ФВ» начальник управления по закупкам и правовой деятельности ГУП «Аптеки Удмуртии» Михаил Молчанов.

В то время как по России наблюдается дефектура масок у оптовых поставщиков и другие фирмы готовы были гарантировать поставку лишь в конце марта 2020 г., только вышеупомянутая организация подтвердила фактическое наличие товара на складе, добавил Молчанов.

Екатерина Погонцева

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