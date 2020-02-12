«Нацимбио» претендует на шесть из первых семи контрактов на поставку вакцин для Нацкалендаря

Подведены итоги первых шести аукционов на закупку в 2020 году вакцин для Нацкалендаря профилактических прививок (НКПП), единственным поставщиком которых раньше была «Нацимбио». Принадлежащая «Ростеху» компания оказалась единственным претендентом на исполнение госконтрактов общей стоимостью 119,3 млн рублей. Подведены итоги первых шести аукционов на закупку в 2020 году вакцин для Нацкалендаря профилактических прививок (НКПП), единственным поставщиком которых раньше была «Нацимбио». Принадлежащая «Ростеху» компания оказалась единственным претендентом на исполнение госконтрактов общей стоимостью 119,3 млн рублей.

«Нацимбио» стала единственным участником аукционов на поставку вакцин от кори, паротита, гепатита В, дифтерии, коклюша и столбняка, туберкулеза.

Все эти вакцины в 2018-2019 годах «Нацимбио» отгружала Минздраву в качестве единственного поставщика. В январе 2020 год замминистра здравоохранения Сергей Краевой уверял Vademecum, что проект распоряжения, продлевающего для компании этот статус на 2020-2021 годы, внесен в правительство.

Не состоялся только один, седьмой, аукцион – на поставку пероральной вакцины от полиомиелита с начальной минимальной ценой контракта 60,5 млн рублей. В 2019 году этот препарат Минздраву поставлял «Б-Фарм», принадлежащий Илье Бакулину. Выручка «Б-Фарм» в 2018 году составила 1,3 млрд рублей, чистая прибыль – 76,8 млн рублей.

«Нацимбио» является «дочкой» госкорпорации «Ростех». По данным СПАРК, в 2019 году предприятие заключило госконтрактов на 19,4 млрд рублей. Выручка в 2018 году составила 15,2 млрд рублей, чистая прибыль – 166,9 млн рублей. В «Нацимбио» входят научно-производственное объединение «Микроген», доли биофармацевтической компании «Форт», завода по производству медицинских препаратов и изделий «Синтез».