«Нацимбио» претендует на шесть из первых семи контрактов на поставку вакцин для Нацкалендаря

«Нацимбио» стала единственным участником аукционов на поставку вакцин от кори, паротита, гепатита В, дифтерии, коклюша и столбняка, туберкулеза.
Все эти вакцины в 2018-2019 годах «Нацимбио» отгружала Минздраву в качестве единственного поставщика. В январе 2020 год замминистра здравоохранения Сергей Краевой уверял Vademecum, что проект распоряжения, продлевающего для компании этот статус на 2020-2021 годы, внесен в правительство.
Не состоялся только один, седьмой, аукцион – на поставку пероральной вакцины от полиомиелита с начальной минимальной ценой контракта 60,5 млн рублей. В 2019 году этот препарат Минздраву поставлял «Б-Фарм», принадлежащий Илье Бакулину. Выручка «Б-Фарм» в 2018 году составила 1,3 млрд рублей, чистая прибыль – 76,8 млн рублей.
«Нацимбио» является «дочкой» госкорпорации «Ростех». По данным СПАРК, в 2019 году предприятие заключило госконтрактов на 19,4 млрд рублей. Выручка в 2018 году составила 15,2 млрд рублей, чистая прибыль – 166,9 млн рублей. В «Нацимбио» входят научно-производственное объединение «Микроген», доли биофармацевтической компании «Форт», завода по производству медицинских препаратов и изделий «Синтез».
Фото: tamlife.ru