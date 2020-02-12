«Фармасинтез» развивает активную экспортную политику с Латиноамериканскими странами

Компания успешно прошла аккредитацию на Кубе и внесена в официальный список поставщиков в MEDICuba SA.

MEDICuba SA является одним из наиболее крупных импортеров лекарственных средств и медицинских изделий в Республике Куба. Совет директоров MEDICuba SA высоко оценил важность развития двусторонних коммерческих отношений с компанией «Фармасинтез».

Куба – первая из латиноамериканских стран, в которой «Фармасинтез» приступает к регистрации своих лекарственных препаратов. В настоящее время процедуру регистрации проходят 6 антиретровирусных и онкопрепаратов из продуктового портфеля группы компаний «Фармасинтез», с целью их дальнейшей коммерциализации через MEDICuba SA. Следующими странами Латинской Америки, в которых компания планирует получить регистрационные удостоверения на лекарственные препараты, станут Эквадор и Мексика.

«Для нашей компании Куба является одним из приоритетных рынков в Латинской Америке. Налажены крепкие партнерские отношения. И мы надеемся внести свой вклад в здоровье дружественного нам кубинского народа» — заявил президент группы компаний «Фармасинтез» Викрам Пуния.

Напомним, что ранее «Фармасинтез» был включен в единый перечень производителей, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК).

gmpnews