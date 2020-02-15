Онкогематологи подготовят программу по выходу из лекарственного кризиса

Об этом сообщила генеральный директор НМИЦ детской гематологии, онкологии и гематологии им. Дмитрия Рогачева Галина Новичкова на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» 13 февраля, сообщает портал medvestnik.ru. Мероприятие приурочено к Международному дню детей, больных раком, который отмечается 15 февраля.

Новичкова уточнила, что подобное решение принято по итогам состоявшегося 12 февраля рабочего совещания в НМИЦ ДГОИ под председательством министра здравоохранения Михаила Мурашко. На мероприятии с участием специалистов службы из 70 регионов, ряда ведомств были подняты вопросы организации работы детской онкогематологической службы и лекарственного обеспечения детей, страдающих заболеваниями этого профиля.

«Мы обсуждали вопросы откровенно, остро. Конечно, мы не против импортозамещения. Не говорим, что все российские дженерики плохие. Но некоторые из них гораздо хуже оригинальных. Мы отправляем жалобы, но получаем в ответ резонные аргументы, что мало передается этих извещений в Росздравнадзор, а когда передаются, ведомство проверяет лекарства и не находит проблем, хотя у пациентов эти проблемы очевидны», — рассказала Новичкова.

Она выразила надежду, что вопросы с наличием лекарств и с их качеством будут решены. «Договорились еще более прицельно разбираться и сигнализировать о каждом случае побочных эффектов», — уточнила руководитель НМИЦ.

По ее словам, больные дети будут получать и российские, и импортные лекарства. «Те препараты, которые не производятся в России или с которыми наиболее часто отмечаются осложнения, будут привозиться из-за рубежа. Мы на совещании распространили большое письмо с просьбой к каждому врачу сообщать об осложнениях, которые встречаются чаще, чем заявлено в инструкции к лекарству. Просим разрешить нам закупать эти препараты не по МНН, а по коммерческому названию», — добавила Новичкова.

Римма Шевченко

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