Представители фарминдустрии призвали к заключению соглашения по GMP между ЕС и Великобританией

Между 27-ю странами ЕС аналогичное соглашение уже подписано. Подписание такого соглашения с Великобританией обеспечит бесперебойные поставки препаратов и медицинских технологий для пациентов. Будет также создана основа для долгосрочного сотрудничества между ЕС и Великобританией в сферах научных и клинических исследований, фармаконадзора и доступа к высокопрофессиональным кадрам.

Переговоры по этому и другим вопросам общественного здравоохранения могут быть длительными, поскольку после Brexit повестка дня для обсуждений между ЕС и Великобританией стала весьма насыщенной.

Тем не менее, в начале переговорного процесса упомянутые выше организации-инициаторы пожелали выступить с критически важной рекомендацией относительно будущего соглашения о взаимном признании (СВП). В нем должен быть предусмотрен отказ от необходимости проведения анализа серий препаратов и импортированной фармпродукции как производителями, так и официальными лабораториями по контролю лекарственных средств, и взаимопризнание результатов GMP-инспектирования между странами ЕС и Великобританией.

Татьяна Кублицкая

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