ФАС завела дело о картеле за превышение цен на медицинские маски в Петербурге

«Самое парадоксальное, что максимальное завышение цен на медицинские маски произошло не в тех регионах, которые граничат с Китаем, — рассказал Андрей Тенишев. — Там как раз рост цен незначительный. Зато самое большое подорожание произошло в Дагестане и Санкт-Петербурге».

Представитель ФАС признал, что в некоторых территориях подорожание медицинских масок произошло на фоне ажиотажного спроса, но «где-то — просто сговариваются и на беде наживаются».

Фото: fas.gov.ru

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