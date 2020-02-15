ФАС завела дело о картеле за превышение цен на медицинские маски в Петербурге

ФАС России возбудила первое дело о заключении картеля между оптовыми поставщиками медицинских масок в Санкт-Петербурге. Цена была превышена в 1,5 раза, сообщил начальник Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев во время пресс-конференции в ИА «Росбалт» 13 февраля.
«Самое парадоксальное, что максимальное завышение цен на медицинские маски произошло не в тех регионах, которые граничат с Китаем, — рассказал Андрей Тенишев. — Там как раз рост цен незначительный. Зато самое большое подорожание произошло в Дагестане и Санкт-Петербурге».
Представитель ФАС признал, что в некоторых территориях подорожание медицинских масок произошло на фоне ажиотажного спроса, но «где-то — просто сговариваются и на беде наживаются».
Фото: fas.gov.ru