Рассмотрение законопроекта о производственных аптеках будет ускорено

По заявлению депутата Государственной Думы, члена комитета по охране здоровья Александра Петрова, в «Единой России» доработают проект федерального закона о возрождении и поддержке деятельности производственных аптек в субъектах РФ и ускорят его принятие.

Он отметил, что не только российская фармацевтическая промышленность, но и промышленность некоторых развитых стран испытывает серьезные трудности в изготовлении так называемых «детских» форм лекарств, что вызывает ряд социальных проблем.

«Раньше эта проблема решалась производственными аптеками, сегодня их количество существенно сократилось, и почти в половине регионов их нет вообще. При этом запрос от родителей больных детей на такие препараты значительный», — отметил Петров.

«Единая Россия» подготовила соответствующие поправки в действующее законодательство и внесла законопроект о производственных аптеках. Однако его рассмотрение затормозилось из-за отрицательной позиции ряда федеральных ведомств.

«Совместно с Минздравом «Единая Россия» активизирует работу над законопроектом, в ближайшее время найдем решения по всем поступившим замечаниям ведомств и будем ускорять его принятие», — заявил Петров.

Как сообщалось ранее, законопроект о возрождении производственных аптек получил широкую поддержку общественных организаций, производителей, фармацевтов. Его поддержал Минздрав, Ассоциация государственных аптечных сетей (АГАС), Российская ассоциация аптечных сетей (РААС), Союз предприятий зообизнеса.

gmpnews