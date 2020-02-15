«Натива» оспорит судебную экспертизу препарата «Микафунгин-Натив»

Патентный спор по препарату длится уже полгода, с июля 2019 года. Японская компания Astellas (истец) убеждена, что «Натива» использует полипептидное соединение (патент РФ № 2165423) при создании препарата «Микафунгин-Натив», что нарушает права Astellas. Юристы компании требуют запретить вывод препарата на рынок до истечения срока патента — 30 сентября 2020 года.

Судебное заседание с участием эксперта прошло 14 февраля. Гендиректор Ассоциации судебной экспертизы интеллектуальной собственности Владимир Хорошкеев неудовлетворительно ответил на вопросы «Нативы», заявила на судебном заседании представитель компании.

По мнению ответчика, специалист исследовал не все компоненты препарата «Микафунгин-Натив». Не установлен сам предмет спора — использование в нем полипептидного соединения, отметила представитель компании на судебном заседании.

Термин «полипептидное соединение» — это лишь классификация веществ, а не их признак, пояснил эксперт. Приставка «поли» присваивается пептиду, которым является микафунгин, если в соединении «много» аминокислот, рассказал специалист.

Эксперт отметил, что в «Микафунгин-Натив» используется 8 аминокислот, следовательно, соединение полипептидное. Но строгого определения классификации нет, поэтому тяжело делать выводы о том, соединение скольких веществ соответствует приставке «поли», добавил Хорошкеев. При этом термин присутствует в формуле препарата.

Ответчик не согласен с выводами специалиста. Компания обнаружила лишь 6 аминокислот. До сих пор не установлено использование соединения, отметила представитель «Нативы». Компания также усомнилась в выборе методики экспертизы. «Натива» попросила суд о перерыве в судебном заседании.

Представители Astellas выступили против. Истец считает экспертизу полной и достоверной и обращает внимание суда на заключение Роспатента. Ранее ведомство признало использование полипетидного соединения в препарате.

Несмотря на возражения, Арбитражный суд МО объявил перерыв в судебном заседании. Рассмотрение дела продолжится 21 февраля.

Руслан Мавлиханов

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