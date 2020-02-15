Ipsen зафиксировала снижение стоимости активов

Ipsen приобрела palovarotene, агонист гамма-рецептора ретиноевой кислоты, в результате покупки компании Clementia Pharmaceuticals («Клеменшиа Фармасьютикалз») за 1,3 млрд долл. На тот момент, по мнению тогдашнего генерального директора Ipsen Дэвида Мика, с препаратом-кандидатом в целом не были связаны никакие риски. Дальнейшее развитие событий показало, что это заявление было чересчур оптимистичным.

Один за другим в 2019 году последовали временный запрет FDA на проведение клинических исследований по препарату palovarotene и провал анализа целесообразности, в результате чего Ipsen пришлось зафиксировать частичное снижение стоимости активов по итогам 2019 года.

Прогноз по потенциальному объему продаж palovarotene также был снижен. Теперь в Ipsen ожидают, что продажи препарата в 2022 году превысят 2,8 млрд евро, тогда как в прежнем прогнозе фигурировала сумма 3,2 млрд евро. В измененном прогнозе отражено допущение о том, что в 2022 году palovarotene не сгенерирует никакого дохода.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik