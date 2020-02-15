Единороссы предложили маркировать опасные для водителей лекарства

Сопредседатель правозащитного центра «Единой России» Михаил Старшинов предложил более заметно маркировать лекарства, после употребления которых не рекомендуется садиться за руль, пишет РИА «Новости».

По словам Старшинова, мало кто досконально изучает инструкции. Он предложил размещать на упаковках лекарств, после употребления которых не рекомендуется садиться за руль, специальное предупреждение об опасности, «как на пачках сигарет».

«Может, по такому пути пойти и написать на этих лекарствах, прямо на упаковке, например «три дня за руль не садись», чтобы человеку было комфортно, для собственной безопасности», – цитирует Старшинова РИА «Новости».

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