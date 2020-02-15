FDA решило отозвать препарат из-за риска онкологических заболеваний

Постмаркетинговые исследования препаратов Belviq и Belvig XR (lorcaserin) для снижения веса показали, что их прием может повышать риски развития онкологических заболеваний, сообщает регулятор. Компания уже согласилась на добровольный отзыв с рынка США.
У принимающих препараты пациентов чаще всего развивались рак легких, поджелудочной железы и колоректальный рак. Наблюдался один случай онкологического заболевания на каждые 470 пациентов.
FDA рекомендует пациентам прекратить прием Belviq и Belviq XR и рассмотреть возможность использования других средств для снижения веса. При этом дополнительно проходить специальный скрининг не рекомендуется.
Препарат Belviq был одобрен в 2012 году для снижения массы тела у пациентов с избыточным весом или ожирением и как минимум одной связанной с лишним весом патологией в дополнение к низкокалорийной диете и физическим упражнениям.
Анастасия Теслина
pharmvestnik