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FDA решило отозвать препарат из-за риска онкологических заболеваний

Постмаркетинговые исследования препаратов Belviq и Belvig XR (lorcaserin) для снижения веса показали, что их прием может повышать риски развития онкологических заболеваний, сообщает регулятор. Компания уже согласилась на добровольный отзыв с рынка США.

У принимающих препараты пациентов чаще всего развивались рак легких, поджелудочной железы и колоректальный рак. Наблюдался один случай онкологического заболевания на каждые 470 пациентов.

FDA рекомендует пациентам прекратить прием Belviq и Belviq XR и рассмотреть возможность использования других средств для снижения веса. При этом дополнительно проходить специальный скрининг не рекомендуется.

Препарат Belviq был одобрен в 2012 году для снижения массы тела у пациентов с избыточным весом или ожирением и как минимум одной связанной с лишним весом патологией в дополнение к низкокалорийной диете и физическим упражнениям.

Анастасия Теслина
pharmvestnik

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Февраль 15, 2020 | Просмотров: 75