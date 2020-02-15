FDA решило отозвать препарат из-за риска онкологических заболеваний

У принимающих препараты пациентов чаще всего развивались рак легких, поджелудочной железы и колоректальный рак. Наблюдался один случай онкологического заболевания на каждые 470 пациентов.

FDA рекомендует пациентам прекратить прием Belviq и Belviq XR и рассмотреть возможность использования других средств для снижения веса. При этом дополнительно проходить специальный скрининг не рекомендуется.

Препарат Belviq был одобрен в 2012 году для снижения массы тела у пациентов с избыточным весом или ожирением и как минимум одной связанной с лишним весом патологией в дополнение к низкокалорийной диете и физическим упражнениям.

Анастасия Теслина

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