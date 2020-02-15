Фармацевтические предприятия области в прошлом году отгрузили продукции более чем на 14 миллиардов рублей

Объем отгрузки лекарственных средств и медицинских материалов, произведенных ярославскими предприятиями фармацевтической отрасли, за 2019 год вырос на 17,5% и составил 14,1 млрд рублей.

Фармкластер является одним из самых успешных бизнес-проектов Ярославской области и входит в тройку лучших в стране, – отметил заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев. – В его составе восемь крупных российских и зарубежных компаний: «Р-Фарм», «Teva», «Фармославль», «Takeda», Ярославская фармацевтическая фабрика, Ростовская фармацевтическая фабрика, «Витафарма», «Безен Хелскеа Рус». Общий объем инвестиций в ярославский фармацевтический кластер уже превысил 27 млрд рублей. Уверен, что вклад отрасли в развитие региональной промышленности будет только расти.

В частности, в сентябре в регионе планируется запустить производство «Утрожестана», входящего в общероссийский список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Этим займется фармацевтический завод компании «Безен Хелскеа», открытый в 2019 году при поддержке Правительства региона. Предприятие уже прошло лицензирование, получило сертификаты соответствия и ожидает разрешение Минздрава России. Инвестиции в проект составили 700 млн рублей.

Ярославская фармацевтическая фабрика в прошлом году приступила к выпуску сиропов и запатентованного препарата от кашля «Амтерсол». Проектная мощность линии – 20 тысяч флаконов в день.

В промышленном парке «Локаловъ» в Гаврилов-Яме открыто новое производство «Викамед Текнолоджиз» по изготовлению одноразовых медицинских изделий из нетканых материалов. Компания также специализируется на производстве медицинских халатов и масок и обеспечена портфелем заказов на долгосрочную перспективу.

Фармацевтические предприятия региона в прошлом году активно использовали возможности получения льготных займов через федеральный Фонд развития промышленности по программе «Маркировка лекарственных средств». Так, Ярославский завод готовых лекарственных форм (филиал АО «Р-Фарм») получил 50 млн рублей, Ярославская фармацевтическая фабрика – 18 млн рублей.

В настоящее время все производители отрасли могут выпускать продукцию с обязательной маркировкой.

​В регионе успешно реализуется инновационная многоступенчатая модель подготовки кадров для фармацевтических предприятий – от школ и колледжей до университетов. Значимым событием прошлого года стала победа студентки Ярославского государственного технического университета Анастасии Камневой на 45-м мировом чемпионате по профессиональному мастерству «WorldSkills-2019» в компетенции «Лабораторный и химический анализ». Ее тренировала команда экспертов группы компаний «Р-Фарм».

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